Marbach Südamerikanische Rhythmen und Oldies im Zirkuszelt

Von „Freedom at Midnight“ bis zur Zugabe „The Midnight Hour“ spielte dieFSG-Big Band ein spannendes Programm mit 13 Titeln wie „Route 66“, „Sweet Emma“, „Jazzman“, „Smooth“ und „Carwash“, mit denen sich die FSG-Big Band von ihrem musikalischen Leiter Jörg Cronauer das Kompliment „echt Klasse“ einhandelte, der andererseits die jährliche Fluktuation in der Besetzung durch ausscheidende Abiturienten beklagt. Die Band präsentierte sich jugendfrisch, aber sattelfest und begeisterte durch präzises Zusammenspiel.

Nach der jugendlich munterenFSG-Big Band eroberte die etwas abgeklärtere Gablenberger Big Band das Zirkuszelt und begeisterte ihre Zuhörer mit Titeln aus der Oldies-Schublade – altbekannte Stücke wie „Tage wie diese“ oder „Yesterday“ und viele andere, die heute noch gehört werden. Routiniert, aber nicht weniger begeisternd – nach dem Motto eben: „I believe in yesterday.“ Schlag auf Schlag lieferten die durch und durch gut besetzten Gablenberger mit ihrem Routinier am Schlagzeug und einer klasse Frau am Klavier, aber auch vokal hervorragend ausgestattet, satten Sound und heiße Rhythmen und weckten Erinnerungen an Namen wie Stevie Wonder, Joe Cocker oder Boney M.