Marbach/Stuttgart - Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zum Samstag in der S4 eine 20-Jährige sexuell belästigt. Ersten Erkenntnissen zufolge stieg die Frau gegen 2.30 Uhr in Marbach in die Bahn und schlief anschließend ein. Kurze Zeit später griff der mutmaßliche Täter ihr an den Oberschenkel.