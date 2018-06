Marbach Stück soll Mut zum Einmischen machen

Der freiberufliche Schauspieler wird bei „Vergessen – Literarische Lethe“ in die Rolle des fiktiven Verlegers Kasimir Kranz schlüpfen. Im Laufe seines bewegten Lebens, das ihn unter anderem an die Weltkriegs-Front führt, begegnet er den schillernden Schriftstellern der frühen Moderne wie Georg Trakl oder Ernst Toller, womit die Zuschauer en passant einen Einblick in deren Schaffen bekommen und vielleicht auch dazu inspiriert werden, sich mit deren Werk auseinanderzusetzen. Dass sich das lohnt, davon sind Wolpert, Frühauf und Posthoff überzeugt. „Damals sind Dinge passiert, die die Lust am Experimentieren befeuert haben. Da sind die Künstler aus der Zeit, auch was die Akzeptanz angeht, viel weiter voraus gewesen, als es heute der Fall ist“, ist Andreas Posthoff überzeugt. Ferner seien die Kreativen auch Wagnisse eingegangen, ergänzt Tobias Frühauf. Denn mit ihren Gedanken und Visionen seien sie angeeckt. Sie seien teilweise sogar verfolgt worden und hätten ihr Leben lassen müssen.

Ihm und seinen beiden Mitstreitern kann man nicht vorwerfen, im Leben nur auf Nummer sicher zu gehen. Frühauf und Wolpert sind gerade einmal Anfang 20 und haben sich doch schon voll und ganz der Bühne verschrieben. Und Posthoff scheut sich mit seiner immensen Bühnenerfahrung nicht, mit solchen Talenten, die seine eigenen Kinder sein könnten, etwas auf die Beine zu stellen. „Mich interessiert brennend, was die jungen Menschen auf der Bühne wollen“, sagt der 56-Jährige. Die Zusammenarbeit sei genial. „Das ist ein Geben und Nehmen“, betont Posthoff. „Der Altersunterschied ist kein Problem. Wir können viel von ihm lernen“, gibt Tobias Frühauf die Blumen zurück. „Die Zusammenarbeit war für beide Seiten unheimlich befruchtend“, bestätigt Philipp Wolpert.

Davon wird sich das Publikum in Marbach am Montag, 16., und Dienstag, 17. Juli, im Schlosskeller selbst ein Bild machen können. Der Regisseur ist übrigens überzeugt davon, dass das Stück hierhin passt wie die Faust aufs Auge. „Wir holen die ganzen Dinge, die in den Archiven auf der Schillerhöhe liegen, hervor und sprechen sie aus“, sagt er in Anspielung darauf, dass die Nachlässe vieler bei der Inszenierung auftauchender Autoren in Marbach aufbewahrt sind. Insgesamt richte sich die Aufführung nicht zuletzt an Literaturfans und historisch Interessierte, aber auch an all jene, die sich einfach überraschen lassen wollen. Es gebe viel zu entdecken, versichert Philipp Wolpert. Und auch Unerwartetes zu hören. Obwohl der Verleger Kasimir Kranz von 1910 bis 1933 begleitet wird, stammt die Musik doch aus der Jetztzeit. Unterlegt wird das Geschehen mit modernen Sounds eines DJ. Auch ein Zeichen, dass das Trio wie die Autoren der Weimarer Republik etwas wagt. Tobias Frühauf hofft, dass man diese Experimentierlust im Rahmen der Theaterfestspiele irgendwann auch in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Literaturarchiv ausleben kann. „Das wäre ein Traum, wenn es da eine Offenheit für eine Kooperation geben würde“, sagt er.