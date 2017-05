Marbach Störche schauen sich in der Schillerstadt um

Naheliegender ist deshalb wohl ein anderer Erklärungsansatz von Klaus Ruge: „Es könnte auch sein, dass es sich um nachkommende Störche handelt“, sagt er. Aus südlichen Ländern wie Rumänien wisse er, dass die Zugvögel verspätet aus ihren Winterquartieren zurückgekehrt seien. Auch Dieter Fischer hält es für denkbar, dass es sich um Exemplare handelt, die noch auf der Suche nach einer geeigneten Nistgelegenheit sind. Damit wären sie aber im Falle eines Bruterfolgs zu spät dran, um den Nachwuchs ausreichend aufpäppeln zu können. „Die ersten Störche fliegen Ende August ja wieder weg“, sagt Dieter Fischer.

Weil die Adebar-Saison folglich schon weit vorangeschritten ist, hat der langjährige Geschäftsführer von Tripsdrill inzwischen auch die Hoffnung aufgegeben, dass sich in Großbottwar heuer doch noch ein Pärchen niederlässt. „Ich glaube, da passiert nichts mehr“, stellt er fest. Wie überhaupt die vergangenen Wochen und Monate ernüchternd verlaufen seien. Im Bottwartal habe er keinen einzigen Storch gesehen und auch keine entsprechenden Meldungen erhalten. Dabei hat Dieter Fischer auch dieses Jahr nichts unversucht gelassen und die Nester in Großbottwar so präpariert, dass sie Adebare anlocken sollten.

In Tripsdrill, wo es seit längerer Zeit eine Kolonie gibt, sehe es weitaus besser aus. Da sei der Nachwuchs geschlüpft. Perspektivisch hofft er, dass sich die Vögel dann von diesem Stützpunkt aus in der Umgebung verbreiten – und irgendwann vielleicht auch im Bottwartal wieder Wurzeln schlagen, wo sie einstmals heimisch waren.