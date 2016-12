Marbach „Stille Nacht“ erklingt in vier Sprachen

Marbachs Bürgermeister Jan Trost hob in seiner Eröffnungsrede hervor, dass der Weihnachtsmarkt mehr sei als ein Markt, sondern ein Treffpunkt für Jung und Alt, der mit seinem Lichterglanz und seinem weihnachtlichen Flair auf das nahende Fest einstimme. „Unser Weihnachtsmarkt erhellt uns die dunkle Jahreszeit, er ist ein Lichtblick in dunkler Zeit – gerade jetzt in einem Jahr mit vielen Konflikten und Terroranschlägen brauchen wir diesen Lichtblick. Gerade jetzt hat das bunte vorweihnachtliche Treiben mitten in Marbach große Bedeutung“, hob Trost hervor.

Der Bürgermeister stellte zudem den Wert von Geschenken heraus: Auch wenn es manchmal überhandnehme mit der Jagd nach immer mehr und immer größeren Geschenken, hätten diese doch einen Wert, der weit über Materielles hinausgehe. „Denn wenn wir jemandem etwas schenken, zeigen wir ihm, dass wir an ihn gedacht haben und ihm eine Freude bereiten wollen“, führte Trost weiter aus.

Für den emotionalen Höhepunkt am Freitagabend sorgten die International Fellowship Classes des Friedrich-Schiller-Gymnasiums, die unter der Leitung von Lehrer Raphael Klug die Besucher mit internationalen Weihnachtsmelodien verzauberten – auch wenn die Akustik nicht immer optimal war. Nach dem vielleicht bekanntesten internationalen Weihnachtslied „Jingle bells“ folgten Lieder aus Bulgarien über die Weihnachtsvorbereitung auf dem Land und ein Lied aus Ungarn.

Nachdem die Schüler aus vielen verschiedenen Nationen das deutsche „O Tannenbaum“ intoniert hatten, folgte das vielleicht stimmungsvollste deutsche Weihnachtslied „Stille Nacht“ mit Passagen in deutscher, englischer, litauischer und serbischer Sprache. Als ganz zum Schluss „Feliz navidad“ ertönte, klatschen fast alle Besucher im Rhythmus mit, und Mütter wippten die Kinder auf ihrem Arm im Takt.

Noch bis zum 6. Dezember können Besucher an den Buden des Burgplätzchens, das in diesem Jahr erstmals fünf Tage lang seine Pforten öffnet, Glühwein, heißen Caipi-Riesling, Heidelbeer- oder Bratapfellikör genießen oder sich eine rote Wurst, Dampfnudeln, Kartoffellocken oder ein Raclette schmecken lassen.