Marbach Sternsinger segnen das Neue Schloss

Daher ist für die Sternsinger in Marbach und in anderen Orten keine Frage, sich für Kinder einzusetzen, denen es nicht so gut geht. Mit dem Besuch der Marbacher Sternsinger in Stuttgart setzt sich im Dekanant Ludwigsburg beinahe schon eine Tradition fort. Anfang des Jahres waren es die Pleidelsheimer Könige und Königinnen, die zum Empfang der Landesregierung geladen waren.

Eine Aufgabe haben die Marbacher Sternsinger auch schon zugeteilt bekommen: „Wir dürfen den Segen am Neuen Schloss anbringen“, so Astrid Vetter. „Christus mansionem bendedicat“ wird dann da stehen: „Christus segne dieses Haus.“ Im Vergleich zu anderen Gruppen aus dem Erzbistum Freiburg, die schon früh am Morgen aufbrechen müssen, haben es die Marbacher bequemer: „Wir können mit der S-Bahn nach Stuttgart fahren.“

Der Tag wird dennoch lang für die acht Kinder und Jugendlichen: Nach dem Empfang werden noch einige Straßen in Marbach abgelaufen. „Wenn wir schon unsere Kostüme anhaben, dann fahren wir wieder damit nach Hause.“ Am 5. Januar werden also Könige in der S-Bahn unterwegs sein. Wer den Besuch der Sternsinger bei sich zu Hause noch anmelden möchte, kann dies auch per Download von der Homepage der katholischen Kirchengemeinde unter www.kakima.de jetzt noch tun. In Marbach sind die Sternsinger vom 4. bis 6. Januar unterwegs. Die Gebietseinteilung ist wie folgt: Donnerstag, 4. Januar: Kirchenweinberg und Kernstadt, Freitag, 5. Januar: Marbach Hörnle und Marbach-Süd, Samstag, 6. Januar: östlich der Affalterbacher Straße beziehungsweise Hauffstraße. Anmeldungen in Marbach werden dem Tag zugeordnet, an dem das entsprechende Wohngebiet besucht wird. In Erdmannhausen und Rielingshausen sind die Sternsinger ebenfalls vom 4. bis 6.Januar unterwegs, in Benningen am 5. und 6. Januar.