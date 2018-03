Marbach/Steinheim „Keine Schule ist hier von Schließung bedroht“

„Erstaunt“ habe man daher den Abgesang zur Kenntnis genommen, der an manchen Orten wie Neckarsulm schon auf die Gemeinschaftsschule angestimmt wird. Im Landkreis Ludwigsburg könne von einem „von Grün-Rot geschaffenem Überangebot“ nicht die Rede sein, so die Schulleiter in einem offenen Brief. „Im Gegenteil, die steigenden Schülerzahlen führen im gesamten Sekundarbereich zu großen Kapazitätsproblemen. Keine einzige Schule ist hier von einer Schließung bedroht.“ Man könne die Probleme, welche die Gemeinschaftsschulen an einzelnen Standorten haben, nicht pauschal verallgemeinern. Dies sei in den „bildungspolitischen Glaubenskämpfen“, die man nur zu gerne beenden würde, leider oft der Fall. Man könne kein „Stottern und Stocken“ bei der Gemeinschaftsschule im Allgemeinen beobachten. Direkt an Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) gewandt, schreiben die Schulleiter: „Der Blick in die Bundesländer, die uns in den Schulleistungsvergleichsstudien überholt haben, zeigt, dass nun deren mutige Reformen, die vor vielen Jahren eingeleitet wurden, greifen.“