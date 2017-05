Marbach/Steinheim Hilfe muss im Bottwartal schneller da sein

Für das Jahr 2016 sind die Vertreter zum Schluss gekommen, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Hilfsfristen nicht immer eingehalten werden konnten. Der Rettungsdienst in Baden-Württemberg müsse nach spätestens 15 Minuten am Einsatzort eintreffen, heißt es in einer Pressemitteilung. „Im vergangenen Jahr war dies im Rettungsdienstbereich Ludwigsburg bei 6,7 Prozent der Rettungswagen und 8,4 Prozent der Notarzteinsätze nicht der Fall: Notfallretter und Notarzt brauchten hier länger als 15 Minuten. Die Vorgabe, die Frist in 95 Prozent aller Einsätze einzuhalten, konnte damit nicht erfüllt werden.“ Als ein wesentliches Problem ist bekannt, dass die Rettungswache in Marbach eigentlich am Rand des Einsatzgebietes liegt. „Die Diskussion gibt es schon lange“, sagt Armin Bauer, Pressesprecher des Kreisverbands Ludwigsburg vom Deutschen Roten Kreuz (DRK). „Wir liegen hier in Marbach quasi an der Peripherie. Wenn der Rettungswagen nach Großbottwar oder nach Prevorst muss, hat man theoretisch das Problem, dass die Hilfsfristen nicht eingehalten werden können.“

Die Verlegung der Rettungswache von Marbach nach Steinheim würde wertvolle Minuten bringen. Beim DRK, das die Rettungswache in Marbach betreibt und das Personal zur Verfügung stellt, sind die Überlegungen bekannt. „Das wird mit uns abgestimmt, wir sind ja im Bereichsausschuss mit vertreten“, betont Bauer. Man sei in Steinheim schon mit der Stadt in Verhandlungen für ein Grundstück: „Es gibt schon konkrete Pläne.“ Den genauen Standort wolle man aber erst bekannt geben, wenn die Verträge unterzeichnet sind. Bei der Verlagerung stehen die Hilfsfristen im Vordergrund. Deshalb sei es keine Entscheidung gegen Marbach. „Steinheim hat mit 12 000 Einwohnern auch nicht so viel weniger als Marbach. Und die Marbacher werden weiterhin von Steinheim aus gut versorgt, während sich für das Bottwartal die Lage deutlich verbessert.“