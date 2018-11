Marbach/Steinheim Bierflasche ins Gesicht geworfen

Nur wenige Monate nach dem tragischen Ereignis war der gelernte Fliesenleger zu Beginn des Jahres in einer Grünanlage in Marbach mit einem Bekannten in eine verbale Auseinandersetzung geraten. Stein des Anstoßes war den Worten des Angeklagten zufolge die Absicht des Bekannten, einen Untermieter auf die Straße setzen zu wollen. „Ich wollte die Bierflasche an ihm vorbei werfen, nicht ihn treffen“, schildert der 42-Jährige weiter den Tathergang. Die Flasche landete stattdessen im Gesicht des Bekannten, der dadurch Schnittwunden erlitt. Weil er den Zorn des deutlich kräftigeren Bekannten fürchtet, tritt der Steinheimer die Flucht an: „Ich hatte Angst, der stampft mich in den Boden.“ Der ebenfalls arbeitslose 56-jährige Geschädigte erleidet Schnittwunden an Backe und Ohr, sucht aber keinen Arzt auf, sondern erstattet bei der Polizei Anzeige.