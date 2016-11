Marbach Startschuss für den Erlebnisparcours

Das bestätigte Mark Lange, Schulsozialarbeiter der Uhlandschule. Er erklärte den rund 20 Gästen, dass auch Befestigungsvorrichtungen für ein Spinnennetz angebracht werden sollen. Schülergruppen stehen dann vor der Aufgabe, durch die Konstruktion hindurchzuklettern – ohne dabei das Netz zu berühren. Wie sie das bewerkstelligen könnten, müssen sie zusammen aushecken. Zudem sollen abgesägte Baustämme in den Boden eingelassen werden. Das ergibt einen Zickzackkurs, durch den sich die Kids ebenfalls durchkämpfen müssen. Bereits vorhanden sind Klettergurte, Seile oder Slacklines, die für den Parcours eingesetzt werden können, wie Ulrike Nolte, Schulsozialarbeiterin im Bildungszentrum, ergänzte.

Sie und Mark Lange bieten auch jetzt schon erlebnispädagogische Übungen an, müssen dazu aber in Parks fahren oder stets aufs Neue Hindernisse im Klassenzimmer aufbauen. „Das ist immer mit Fahrtkosten verbunden. Außerdem wollten wir das Repertoire vor Ort erweitern“, sagte Lange. Und der erste Baustein für das Projekt war eben die Hütte, die Schülergruppen nur per Teamwork überwinden können. Die Kosten dafür lagen bei rund 7000 Euro. Man hätte aber viel mehr ausgeben müssen, wenn nicht die beteiligten Handwerker Sonderkonditionen gewährt hätten. Zudem wurden Spendengelder eingesetzt. Auch der Bauhof war mit im Boot.