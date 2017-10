Marbach Stadtticket kann weiter gelöst werden

Ob anschließend der Modellversuch in ein reguläres Angebot überführt wird, steht allerdings in den Sternen. Martin Schugt vom VVS wies darauf hin, dass derzeit über eine weitgehende Tarifreform im Verkehrsverbund diskutiert werde. Ehe dort nicht die Würfel gefallen sind, ergebe es auch keinen Sinn, eine endgültige Entscheidung zum Stadttarif zu treffen. Der Experte kündigte aber an, dass im April nächsten Jahres ein Beschluss in Sachen Neuordnung der Zonen zu erwarten sei.

Martin Schugt hatte aber nicht nur diese Nachricht, sondern auch aktuelle Zahlen zur Nutzung des Stadttickets mit nach Marbach gebracht. Demnach lag man im ersten Jahr nach der Einführung noch über den Prognosen. Von März 2015 bis Februar 2016 wurden insgesamt 40 451 dieser bezuschussten und damit extragünstigen Fahrscheine verkauft. Im zweiten Jahr sackten die Zahlen allerdings deutlich ab. Zwischen März 2016 und Februar 2017 lösten nur noch 33 586 Pendler das Stadtticket. „Wir hatten eine Besonderheit im Jahr 2016“, sagte Martin Schugt zu diesem Schwund. Er erinnerte daran, dass in der vergangenen Saison in Stuttgart sehr häufig Feinstaubalarm ausgerufen wurde. An solchen Tagen konnten Erwachsene mit einem Kinderticket von A nach B fahren. Und das zu einem Preis von 1,20 Euro. Diese Chance hätten sich viele der sparsamen Schwaben nicht entgehen lassen, erklärte Martin Schugt schmunzelnd. In den Monaten nach der Feinstaubsaison seien die Verkaufszahlen des Stadttickets aber wieder angestiegen. „Die ganze Geschichte scheint sich positiv zu entwickeln“, resümierte Schugt.