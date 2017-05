Marbach Stadträtin regt Gratis-Tage in Museen an

Ansonsten hatte Barbara Eßlinger nichts auszusetzen. Wie der Rest des Gremiums zeigte sie sich im Gegenteil davon angetan, was in Marbach in kultureller Hinsicht alles auf die Beine gestellt wird. Da konnte Jan Trost nur beipflichten. Das Programm sei sehr abwechslungsreich, meinte der Rathauschef. Wobei zwei Veranstaltungen für ihn im vergangenen Jahr besonders herausgestochen haben: das 18.-Jahrhundert-Fest und die „Wilhelm-Tell“-Inszenierung des Theaters unter der Dauseck im Energie- und Technologiepark. Pro Aufführung hätten das Stück etwa 120 Besucher verfolgt, berichtete Jan Trost. Mindestens 5000 Gäste seien sogar zum 18.-Jahrhundert-Fest geströmt, erklärte Melanie Salzer vom Kulturamt. Und das sei noch vorsichtig geschätzt. „Es gelingt uns zunehmend, die Marbacher zu aktivieren“, stellte sie fest. Es sei folglich für die Zukunft auch noch viel Potenzial vorhanden. Außerdem habe es sich als richtig erwiesen, für dieses Großevent mit Andrea Hahn eine Projektleiteiterin zu engagieren. „Sonst funktioniert das nicht. Das läuft nicht nebenbei“, betonte Melanie Salzer.

Sie hob außerdem hervor, dass ein Kulturprogramm nicht nur aus dem derzeit ausgesprochen populären Musikkabarett bestehen müsse, um ein großes Publikum anzuziehen. Auch Literatur und Theater stünden bei den Leuten hoch im Kurs und bescherten der Stadt pro Event in diesem Bereich durchschnittlich beinahe 150 Gäste. Ein Quoten-Bringer war dabei nicht zuletzt der Poetry-Slam, der 2016 vom Schlosskeller in die größere Stadthalle gezogen war – und dort prompt doppelt so viele Zuhörer anlockte. „Mal schauen, ob es dieses Mal dreimal so viele Besucher werden. Wir werden wieder in der Stadthalle sein in der Schillerwoche“, kündigte Melanie Salzer an. Doch nicht nur die Wortakrobaten werden 2017 erneut am Start sein. Auch von der Nachtschicht-Kunst, bei der quasi die ganze Altstadt zu einem großen Atelier wird, gibt es in diesem Sommer eine neue Auflage.