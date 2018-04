Marbach Stadtkapelle feiert den Sommer im Frühling

Dazu zeigten die Musiker unter der Leitung von Dirigent Jürgen Aldinger die ganze Bandbreite ihres Könnens. Angefangen von traditioneller Blasmusik über Louis-Armstrong-Klassiker wie „Hello Dolly“ oder „What a wonderful world“ über die Titelmusik der Miss-Marple Filme und klassische Schlager wie „Bésame mucho“ bis zum Ausflug in die Welt der Popmusik mit „Time after Time“ oder „Eye of the Tiger“ verbreiteten die Musiker zwei Stunden lang gute Laune. Am Abend übergab Aldinger den Dirigentenstab an Gregor Steer, den Leiter der Gruppe „Charisma“, die bis 22 Uhr mit Blasmusik im böhmisch-mährischen Stil die Stimmung anheizte. Den Sonntag eröffnete wieder die Stadtkapelle-Musikverein Marbach mit einem Frühschoppen, am Nachmittag zeigte die Bläserklasse der Grundschule Marbach unter Leitung von Tatjana Kuhnle, wieviel die Nachwuchstalente schon gelernt haben, während sich die Gäste Kaffee und Kuchen schmecken ließen. 35 Kinder seien derzeit in der Ausbildung, erzählte Manfred Hoerner, eine neue Bläserklasse starte im September. Er hofft, dass vom musikalischen Nachwuchs dank guter Jugendarbeit mit einem attraktiven Freizeitangebot etwa ein Drittel dem Verein treu bleiben wird. In etwa sechs bis acht Jahren könnten sie dann die derzeit 25 erwachsenen Musiker unterstützen.