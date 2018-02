Marbach Stadtinfoladen leistet weiter ganze Arbeit

Abbenseth erläuterte, dass sich rund 40 Frauen und Männer beim Infoladen einbringen – was einen Rückgang im Vergleich zu 2016 bedeutet. Das wäre vielleicht nicht so schlimm, wenn wenigstens perspektivisch neue Leute in die Bresche springen würden. Aber eine solche Entwicklung zeichnet sich derzeit nicht ab. „Wir haben das Problem, das auch Vereine haben. Junges Personal kommt wenig nach“, konstatierte Rainer Abbenseth. Das Nesthäkchen im Bunde der Freiwilligen ist damit nach wie vor die Freie-Wähler-Stadträtin Tanja Lutz mit Mitte 40. Diese Nachwuchssorgen halten die Mannschaft vom Stadtinfoladen aber nicht davon ab, die gewohnten Öffnungszeiten wacker aufrechtzuhalten. Die Begegnungsstätte, Informationsquelle und Interessenbörse heißt von Montag bis Samstag Besucher in der Marktstraße 25 willkommen, in der Touristensaison von Ostern bis Ende Oktober sogar an Sonntagen. In den 17 Jahren, die der Infoladen nun besteht, hätten die Türen lediglich an einem einzigen Tag verschlossen bleiben müssen, weil kein Personal bereitstand, betonte Rainer Abbenseth. Und das sei auch nur krankheitsbedingt der Fall gewesen.