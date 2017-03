Marbach Stadtinfoladen hofft auf eine Verjüngungskur

Rainer Abbenseth machte ebenfalls klar, dass sich das Team über frisches Blut freuen würde. „Uns mangelt es wirklich an aktiven Jüngeren, die noch im Berufsleben stehen und vielleicht auch mal körperlich anpacken können“, sagte Abbenseth. Das Durchschnittsalter der Mitstreiter liege deutlich jenseits von 65 Jahren. Außerdem habe sich bislang niemand gefunden, der in die großen Fußstapfen von Jürgen Pink treten wollte, der zu den Gründungsmitgliedern des Stadtinfoladens gehörte und so etwas wie das Gesicht der Einrichtung nach außen hin war. Pink habe sich aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen, hatte Rainer Abbenseth zuvor erläutert. „Das war schmerzhaft“, sagte er. Er betonte zugleich, dass die Mannschaft keine Abstriche bei den Öffnungszeiten mache. „Der Laden musste kein einziges Mal geschlossen werden“, betonte Rainer Abbenseth. Man versuche immer, zwei Mitarbeiter in eine Schicht einzuteilen – auch, um für den Fall gewappnet zu sein, dass mal einer krankheitsbedingt passen muss.

Rainer Abbenseth möchte auch an der Tradition festhalten, den Bericht zum SIL jährlich im Verwaltungsausschuss vorzustellen. Ulrich Frech hatte zuvor angeregt, den Turnus auf alle zwei Jahre zu verändern, um den Arbeitsaufwand zu verringern. Abbenseth erklärte jedoch, dass mit dem Auftritt im Gremium immer eine Wertschätzung der Arbeit verbunden sei und die Möglichkeit bestehe, für die Sache zu werben.