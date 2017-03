Marbach Stadt will weiter in Rielingshausen investieren

Marbach - Klotzen, statt kleckern hieß es in den vergangenen Jahren in Rielingshausen. Die Stadt machte nicht nur für die Generalüberholung und Erweiterung der Gemeindehalle einen Millionen-betrag locker, sondern startete auch die Ortskernsanierung. Alles in allem seien zuletzt 8,5 Millionen Euro in Rielingshausen investiert worden, erklärte der Bürgermeister Jan Trost jetzt im Ortschaftsrat. Bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfs für 2017 machte er zudem klar, dass das nicht das letzte Wort gewesen sein soll. Er erinnerte daran, dass die Kelter in Schuss gebracht wird. Außerdem wolle man den dritten Abschnitt der Ortskernsanierung anpacken. Der Schwerpunkt liege dabei auf der Hauptstraße, sagte Jan Trost.