Marbach Stadt will Entsiegelung in Fokus rücken

Ernst Morlock von der SPD meinte daraufhin, dass man den Blick in die Zukunft richten möge. Sollte eine Sanierung auf der Agenda stehen, könne man auch entsprechende Entsiegelungsmöglichkeiten in den Fokus rücken. „Wir dürfen aber nicht mit aller Macht entsiegeln, auch dort, wo es unnötig ist, nur weil es wichtig erscheint“, betonte er. Das Ganze müsse auch funktional sein, sagte er speziell im Hinblick auf Pausenhöfe. „Ich kann mir das Reinigen eines durchlässigen Pausenhofes nicht vorstellen, wo sich jeglicher Dreck in den Fugen verfängt“, erklärte Ernst Morlock, der als stellvertretender Leiter des Heinrich-von-Zügel-Gymnasiums in Murrhardt vom Fach ist.

Hendrik Lüdke von Puls bat jedoch darum, zumindest einer Kompromisslösung zuzustimmen und einen ersten Schritt zu unternehmen. „Wer keinen ersten Schritt nach Italien macht, kommt nie nach Italien“, sagte Lüdke. „Das Anliegen ist ohne Frage berechtigt“, pflichtete Jochen Biesinger von der CDU bei. Er empfahl, das Bewusstsein für das Thema nochmals zu schärfen und eine Entsiegelung jeweils bei passender Gelegenheit anzupacken.

Eher skeptisch zeigte sich Martin Mistele. Der Freie Wähler berichtete von einem Gletscher in Island, der sich vor 1000 Jahren noch weiter als heute zurückgezogen habe. „Es gibt einfach auch Hinweise darauf, dass das nicht alles von unserer Versiegelung stammt“, sagte er. Die Flutkatastrophe in Braunsbach sei ebenfalls unabhängig davon zu sehen. „Man kann schon bestimmte Sachen machen, aber das muss dann auch wirtschaftlich vernünftig sein“, betonte er. Martin Mistele sprach sich auch dagegen aus, irgendwelche Quoten zu setzen. Er enthielt sich dann auch als Einziger bei der Abstimmung. Alle anderen votierten für den Kompromissvorschlag, der letztlich so lautete, dass bei ausgewählten Sanierungsmaßnahmen verbindlich untersucht wird, ob eine Entsiegelung Sinn ergibt.