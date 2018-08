Marbach Stadt und Bauern machen Marbach bunter

Als eine Art Sofortmaßnahme wurde am Ortseingang zum Hörnle ein Seitenstreifen mit einer Saatmischung bepflanzt, sodass dort nun eine Menge Farbtupfer zu bestaunen sind. Außerdem wurde in der Grabenstraße gegenüber des Autohauses Hess vor der Stadtmauer eine Fläche naturnäher gestaltet, berichtet der Bauamtsleiter Dieter Wanner. Im Auftrag der Artenvielfalt war das Team des Bauhofs zudem in der Kernerstraße unterwegs, wo die Mittelinsel der Parkplätze unterhalb des Kinderhauses und zwei Areale bei der neuen Sporthalle mit Blumen bestückt wurden. Darüber hinaus ist ein rund 200 Meter langer und vielleicht drei Meter breiter Ackerrandstreifen von den Schulen raus in Richtung Weingärtnergenossenschaft umgegraben und frisch bepflanzt worden, sagt Dieter Wanner. Eine Aktion, die auch Hendrik Lüdke freut. Der Puls-Stadtrat hatte vor einigen Monaten sein Bedauern darüber geäußert, dass diese Stelle früher so bunt gewesen sei und nun sehr trist daherkomme.