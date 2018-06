Marbach Stadt sichert weiteres Haus im Zentrum

Marbach - Wie sehr es den Handlungsspielraum einer Kommune einengen kann, wenn sie über wenige bis keine Grundstücke in einem Areal verfügt, zeigt sich gerade wieder beim geplanten Neubaugebiet an der Affalterbacher Straße. Dort geht es nicht vorwärts, weil die Stadt sich mit den Wohnbauträgern, die die Hand auf den Flächen haben, nicht über bestimmte Grundsatzfragen einigen kann. Ganz anders dagegen die Situation in der Altstadt. Hier hat sich die Kommune schon vor Jahren das Pfundhaus gesichert und erst unlängst dann die angrenzende Alte Sakristei, sodass sie hier recht frei schalten und walten kann. Noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten bietet sich der Stadt durch einen neuerlichen Coup: Sie konnte jetzt das Gebäude in der Oberen Holdergasse 1 erwerben. Der Verwaltungsausschuss hat dafür in seiner nicht-öffentlichen Sitzung am 17. Mai grünes Licht gegeben.