Marbach Stadt sichert sich die Alte Sakristei

Perspektivisch könnten an dieser Stelle in der Niklastorstraße auf dem 157 Qua-dratmeter großen Grundstück einmal weitere Büros für die Mitarbeiter des Rathauses entstehen, erklärt der Bürgermeister. Jan Trost erinnert daran, dass das Pfundhaus zu einem Gebäude für die Stadtverwaltung umgestaltet werden soll. Wenn irgendwann auch diese Flächen nicht mehr reichen sollten, habe man jetzt mit dem Anwesen in der Niklastorstraße 3 eine Erweiterungsoption in der Hinterhand. „Man weiß ja nicht, wie sich die Verwaltungsaufgaben in der Zukunft entwickeln“, erläutert der Schultes. Es gibt zwar keine direkten Entwürfe, wie ein weiterer kleiner Rathaustrakt an dieser Stelle ausschauen könnte. Das neue Pfundhaus werde aber zumindest so konzipiert, dass an dieses auch ein Gebäude in der Verlängerung angedockt werden könnte.