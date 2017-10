Marbach Stadt plant Asylheim auf Rollschuhbahn

Denn laut den Prognosen des Landratsamts Ludwigsburg muss die Schillerstadt im nächsten Jahr rund 120 weiteren Personen ein Dach über dem Kopf bieten. Die vorhandenen Kapazitäten reichen dafür bei weitem nicht. Die neue Unterkunft in Rielingshausen bei der Gemeindehalle mit 88 Betten hilft in erster Linie dabei, die Quote fürs laufende Jahr zu erfüllen. „Und wir müssen die Leute aufnehmen“, macht Jan Trost klar. Das gehe im Grunde nur, indem neue Gebäude hochgezogen werden. Die Alternative wäre, Hallen zu belegen – was sicher niemand befürworten würde. In die Überlegungen sei außerdem eingeflossen, dass man den Proporz wahren wolle und Rielingshausen zuletzt an der Reihe war. Folglich sei es auf eine Lösung in der Kernstadt hinausgelaufen. Dort seien Flächen allerdings Mangelware, nachdem man die vergangenen Jahre auf Innenentwicklung gesetzt habe.

Noch nicht komplett überplant ist aber der Bereich am Festplatz, auf den die Stadt bei ihrer Suche nach geeigneten Arealen letztlich gestoßen war. Um das Projekt so verträglich wie möglich zu gestalten, sollen aber weder die Parkplätze noch der Festplatz selbst angefasst werden. Stattdessen gilt die ganze Konzentration der ehemaligen Rollschuhbahn, auf der längst keine Pirouetten mehr gedreht werden. „Das ist der optimale Standort“, erklärt Jan Trost. Mit der FC-Klause und dem Musikerheim gebe es bereits eine Umgebungsbebauung. „Sonst hätte man auf irgendeinen Parkplatz gehen müssen. Und das ist in Marbach bekanntermaßen ein rares Gut“, sagt Jan Trost.