Marbach Stadt plädiert weiter für Asylheim in Massivbauweise

Marbach - Quer durch alle Fraktionen schien bislang Einigkeit darüber zu bestehen, dass mit dem neuen Asylheim auf der Rollschuhbahn zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden sollen. Zum einen will die Stadt mit den beiden geplanten Häusern und ihren insgesamt 96 Plätzen kurzfristig den Engpass bei der Flüchtlingsunterbringung beseitigen. Zum anderen soll in dem Komplex langfristig sozialer Wohnraum geschaffen werden. Wegen dieser Perspektive soll das Heim auch in massiver Bauweise ausgeführt werden. Doch dahinter steht seit der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik ein Fragezeichen. Martin Mistele (Freie Wähler) regte überraschend an, bis zum Gemeinderat am Donnerstag alternativ die Kosten für Häuser einfacher Machart einzuholen. Das hat die Verwaltung inzwischen auch getan – und fühlt sich nun in der Auffassung bestätigt, mit Plan A aufs richtige Pferd gesetzt zu haben.