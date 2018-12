Marbach Stadt nimmt erste Schnellladesäule in Betrieb

Marbach - Wer mit seinem E-Fahrzeug zügig nachladen will, wird an der Grabenstraße in Marbach fündig. Auf dem Parkplatz vor dem Amtsgericht steht eine Schnellladesäule der Stadt Marbach. Das Gerät ist am Dienstag offiziell in Betrieb genommen worden. Es ist die zweite E-Schnellladesäule mit 50-Kilowatt-Gleichstrom (DC) nach der am Kaufland, es ist aber die erste im Eigentum der Stadt. Betrieben wird sie von der EnBW.