Marbach Stadt lotet Chancen für Gewerbeflächen aus

Keine Einschätzung mag er hingegen zu der zweiten großen Unbekannten abgeben, die eine Erweiterung des Gewerbegebiets verhindern könnte: der Grundstücksfrage. Die entsprechenden Areale befänden sich nicht in städtischer Hand, sondern gehörten verschiedenen Parteien, erklärt der Erste Beigeordnete. Und ob die Eigentümer verkaufsbereit wären, vermöge er nicht zu sagen. In Gespräche würde man aber ohnehin erst einsteigen, wenn es nach der Bodenanalyse grünes Licht gibt.

Alternativen dazu habe man in der Kernstadt nur an einer Stelle: im Anschluss an das bestehende Gewerbegebiet in Richtung Erdmannhausen, wo Hainbuch und BBP angesiedelt sind. Doch hier werde es Stand jetzt höchstens häppchenweise vorwärtsgehen, erklärt Gerhard Heim.

Bleiben noch zwei Areale in Rielingshausen. Am Büchlesweg wird gerade ein Bebauungsplan erstellt, der für ein Unternehmen maßgeschneidert ist, das dort erweitern will. Ursprünglich schwebten der Stadt aber ganz andere, größere Dimensionen vor. Doch die Pläne scheiterten bislang an den Grundstücksverhandlungen (wir berichteten). Allerdings lässt die Kommune nicht locker. „Wir sind im Gespräch mit dem Eigentümer“, versichert Gerhard Heim. „Wir sind weiter dran und hoffen, da weiterzukommen“, bestätigt der Ortsvorsteher Eberhard Ruoff. Sollten die Verhandlungen scheitern, hat die Kommune aber eventuell ein anderes Ass im Ärmel. Die Freien Wähler hatten angeregt, alternativ eine Fläche im Reiterhau für Unternehmen zu reservieren. Vor der Aufnahme des Areals in den Flächennutzungsplan wollte die Verwaltung jedoch prüfen, ob überhaupt ein Bedarf besteht und das Terrain geeignet für eine gewerbliche Entwicklung ist. Das ist aber noch nicht erfolgt, wie Gerhard Heim berichtet. „Es gab erste Überlegungen, wir sind aber noch nicht konkret eingestiegen“, erläutert er und erinnert daran, dass der entsprechende Gemeinderatsbeschluss zu dem Thema erst Ende März getroffen wurde, also noch nicht viel Zeit seither vergangen sei.