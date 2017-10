Marbach Stadt kümmert sich um Torgasse

Fußgänger meiden meistens den gewölbten, lückenhaften Pflasterbelag, wenn sie sich vom Cottaplatz auf steilem Pfad der Wendelinskapelle nähern. Für sie steht an der Seite ein Bürgersteig mit ebenen Platten zur Verfügung. Anders jedoch die jungen Radfahrer aus dem Marbacher Bildungszentrum, die mittags auf kürzestem Weg in Richtung Benningen hinuntersaussen. Bernd Schöffler, ein Anwohner, beobachtet das nicht ohne Sorge: „Auf der Straße fehlen etwa 25 Pflastersteine – es gibt einige Lücken.“ Schöffler empfiehlt, der Technische Ausschuss des Gemeinderats solle sich das mal aus der Nähe anschauen.

Der Marbacher Stadtverwaltung ist dieser Befund bisher nicht bekannt gewesen, erklärt der Bauamtsleiter Dieter Wanner auf Nachfage. Er habe sich die Situation aber inzwischen gemeinsam mit Ordnungsamtsleiter Andreas Seiberling angeschaut. „Frost und mechanische Schäden haben dem Pflaster zugesetzt“, bestätigt Wanner die Beobachtungen des Anwohners. Der Zustand der Torgasse sei aber sehr unterschiedlich. An einigen Stellen sei der Muschelkalk zerbröselt, was die Lücken erkläre. „Die Torgasse ist erst in den 1990er-Jahren saniert worden“, weiß Wanner. In dieser Zeit sei auch die Niklastorstraße gerichtet worden. Jedoch sei nur in der Torgasse das gröbere Material Muschelkalk verwendet worden, wohl auch, weil es aus heimischen Steinbrüchen stamme und man dachte, es habe eine ansprechende Qualität. Verglichen mit dem in den Holdergassen verwendeten Granit erweise es sich jetzt jedoch als anfälliger. Dabei spiele auch eine Rolle, dass die Torgasse mit ihrer Nordlage weniger Sonne und sehr viel Frost abbekomme. Die Stadt werde sich den Schäden widmen, kündigte Dieter Wanner an. Den Schülern gibt er den Rat, sich auf dem Pflaster sehr vorsichtig zu bewegen. „Überall in der Altstadt ist Schrittgeschwindigkeit vorgeschrieben – so auch hier.“ Das Ordnungsamt werde bald ein Schild aufstellen, um auf die Schäden und die damit verbundenen Gefahren hinzuweisen. Wenn am morgigen Dienstag das CobbleHoppel auf der Torgasse stattfindet, seien die Teilnehmer auf eigenes Risiko dort unterwegs, stellt Wanner nach Rücksprache mit Andreas Seiberling klar.