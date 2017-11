Marbach Stadt hat zwei Hallen besonders im Blick

„Die beiden Hallen haben ein gewisses Alter erreicht“, sieht auch der Bürgermeister Jan Trost Handlungsbedarf. Allerdings nicht sofort. Zunächst müssten andere Vorhaben umgesetzt werden. Der Rathauschef erinnert daran, dass man die Sanierung der Altstadt im Visier habe. Vor allem aber solle das Bildungszentrum, also die Räumlichkeiten von Real- und Gemeinschaftsschule, in Schuss gebracht werden. Doch aus dem Auge ist nicht aus dem Sinn. In den nächsten zehn Jahren wolle man die beiden Hallen auf Vordermann bringen.

Bei der Sportstätte auf dem Gelände des Gymnasiums müsse auf jeden Fall an der Fassade etwas unternommen werden. Darüber hinaus sollen die sanitären Anlagen und die Umkleiden modernisiert werden. Jan Trost gibt zu bedenken, dass die Duschen in die Kabinen der Sportler integriert sind und nicht einmal über Fenster zum Lüften verfügen.