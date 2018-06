Marbach Stadt hält an Standort für Supermarkt fest

Marbach - Es bleibt eine Hängepartie. Die Stadt würde gern ein Neubaugebiet an der Affalterbacher Straße realisieren, muss dazu aber erst mit potenziellen Bauträgern einen gemeinsamen Nenner finden. Beide Parteien haben unter anderem unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie viel preisgünstiger Wohnraum dort geschaffen werden soll. Außerdem müsse man sich darauf verständigen, wie groß der erste Bauabschnitt ausfallen soll und wo eine Einrichtung zur Kinderbetreuung angesiedelt werden könnte, sagt der Erste Beigeordnete Gerhard Heim. Kurzum: „Über Details gibt es mit den Wohnbauträgern noch keine Einigung“, sagt er. Um auf den Tag des Durchbruchs vorbereitet sein, werden die Planungen für das Areal aber vorangetrieben. So hat der Ausschuss für Umwelt und Technik am Donnerstag beschlossen, an einem Supermarkt in dem Gebiet festhalten zu wollen.