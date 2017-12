Marbach Stadt gibt bei E-Ladestationen Gas

Allerdings wurde all das nicht geräuschlos abgenickt. Stattdessen entflammte um das Für und Wider solcher Stromtankstellen eine leidenschaftliche Diskussion. Gegenwind gab es aus den Reihen von Puls und den Freien Wählern. „Es ist nicht die Aufgabe der Stadt, Tankstellen zu bauen“, betonte Jens Peter Knittel (Freie Wähler). Zumal dafür Steuergelder verwendet würden. Zudem hält er auch die Zeit nicht reif dafür. Schließlich wisse man nicht, in welche Richtung sich die Technik in puncto alternative Antriebe entwickelt. Insofern möge man sich jetzt nicht auf ein bestimmtes System festlegen. Sein Fraktionskollege Martin Mistele gab darüber hinaus zu bedenken, dass man nicht nur die Investitionskosten sehen dürfe. Die zweimal zwei Parkplätze, die für die E-Autos reserviert werden, schlügen kalkulatorisch mit nochmals rund 90 000 Euro zu Buche. „Das ist dann kein Schnäppchen mehr“, meinte Mistele. Obendrauf kämen die Betriebskosten. „Ich könnte mich besser damit anfreunden, die Station von vornherein per Konzession an einen Betreiber ganz abzugeben“, sagte er. Und ob die EnBW der ideale Partner sei, zog er in Zweifel.