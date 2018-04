Marbach Stadt fordert, Laster über B 14 umzuleiten

Nach Informationen dieser Zeitung sollen in Stuttgart wegen NO2-Grenzwert-überschreitungen ab Anfang 2019 Dieselautos der Schadstoffklassen 1 bis 4 von den Straßen verbannt werden, ab 2020 auch Wagen, die der Abgasnorm Euro 5 entsprechen. Deren Halter könnten dann ihre Vehikel vermehrt in Kommunen der Region mit S-Bahn-Anschluss parken.

Für Marbach lehnt Trost Fahrverbote jedoch generell ab. Man treffe damit die klassische Mittelschicht ohne Firmenwagen, darunter viele Familien. Diese hätten sich womöglich in den zurückliegenden Jahren ein gebrauchtes Dieselfahrzeug gekauft. „Wir wollen auch aus sozialen Gründen auf jeden Fall Fahrverbote vermeiden“, so Jan Trost.

Daher ist die Wirksamkeit anderer Maßnahmen entscheidend wie die eines Lkw-Durchfahrtsverbots. Davon ausgenommen wäre der so genannte Quell- und Zielverkehr, etwa von Lastern hier ansässiger Firmen. Darunter fallen die wegen ihrer auffälligen lilafarbenen Lackierung optisch präsenten Laster eines Logistikunternehmens, das einen Pendelverkehr vom Energie- und Technologiepark zur Affalterbacher AMG betreibt. Bei der von Verwaltung und Stadtrat erteilten Baugenehmigung für den Immobilienentwickler Gazeley im Energie- und Technologiepark 2014 war bereits klar, dass an solche Logistiker vermietet wird. Marbachs Erster Beigeordneter Gerhard Heim erklärt, dass konkrete Vorgaben zum Durchfahrtsverkehr beim Baugenehmigungsverfahren nicht gemacht werden konnten. Klar sei allerdings gewesen, dass Lkw von dort durch Marbach fahren würden. Vermutlich hätten diese Fahrbewegungen in den vergangenen Jahren mit der Entwicklung der Firma „auch deutlich zugenommen“. Schließlich habe sie ihren Fahrzeugabsatz in den vergangenen zehn Jahren vervierfacht, so Gerhard Heim. Mit einem lachenden Auge sieht Bürgermeister Trost, dass seine Stadt in „einer absoluten Wachstums und Boomregion“ liegt, „mit einem weinenden Auge“ aber die damit einhergehenden Belastungen.