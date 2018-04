Marbach Sperrung kommt über einen Umweg

Mit dem Hinweis auf das Gutachten reagierte der Ordnungsamtsleiter auf eine Frage von Michael Davidis, der sich erkundigt hatte, wie die Stadt dem zunehmenden Autoverkehr in der Altstadt und dabei insbesondere in der Niklastorstraße Einhalt gebieten wolle. Wobei sich Davidis, der im Namen der Bürgerinitiative nord-westliche Altstadt das Wort ergriffen hatte, nicht nur darüber ärgerte. Ihm ist auch ein Dorn im Auge, dass das Rechtsabbiegegebot von der Fußgängerzone in die Charlottenstraße immer wieder missachtet werde.

Der Marbacher wies auch auf das wilde Parken, Geschwindigkeitsüberschreitungen „und andere Regelverstöße“ hin, die vor allem in der Marktstraße zu beobachten seien. Darauf habe unlängst auch eine Leserbriefschreiberin in der MZ aufmerksam gemacht. Zu denken gebe, dass sich die von der Frau geschilderten Vorgänge „direkt vor den Augen der Verwaltung abspielen“. Michael Davidis wollte nun wissen, was man auf dem Rathaus gegen die Missstände unternehmen wolle. „Ich meine dabei kurzfristige Maßnahmen und würde mich ungern mit dem Verweis auf einzuholende Gutachten und längerfristige Planungen vertrösten lassen“, betonte er.

Andreas Seiberling wollte allerdings nicht zu viel versprechen. Auf besagte Verstöße könne man mit einer Überwachung reagieren – was je nach Fall mal einfacher, mal schwieriger zu bewerkstelligen sei. Eher problematisch werde es, das Abbiegeverhalten aus der Marktstraße heraus zu kontrollieren. Bei einem Verstoß müsse man schließlich nachweisen, wer am Steuer des betreffenden Autos saß. „Und ich weiß nicht, wie wir das ohne Kamera machen sollen“, erklärte der Chef des Ordnungsamts. „Bei den anderen Dingen wie dem Parken in der Fußgängerzone, dem Befahren und Halten ist man bereits aktiv.“ Man stehe mit den Geschäftsleuten in Kontakt, „die auffällig sind“, also Lieferungen außerhalb der üblichen Zeiten erhalten. Und was die Tempoüberschreitungen vor dem Rathaus anbelangt, werde man scharfe Messungen veranlassen.