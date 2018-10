Marbach Spatenstich für neues Kunsthaus steht bevor

Nicht ganz unwichtig für den Verein ist aber auch, was sich in den Räumlichkeiten darüber abspielt. Dort soll eine Wohnung mit zweieinhalb Zimmern untergebracht werden, die über einen separaten Aufgang erschlossen wird, der zugleich als zweiter Rettungsweg dient. Die Miete, die für die Wohnung monatlich eingehen wird, stelle eine nicht unerhebliche Einnahmequelle für den Verein dar, sagt Manfred Knappe, der betont, dass man sich darüber hinaus natürlich auch über Spenden für das Projekt freuen würde.

Der Spatenstich für den Umbau soll noch in diesem Jahr erfolgen. Mit den Nachbarn hätten schon Vorgespräche stattgefunden, sagt Manfred Knappe. Der Dialog werde fortgeführt, kündigt der Marbacher Architekt an. Zumal die Arbeiten nicht ohne Einschränkungen abzuwickeln seien. So muss in der Torgasse ein Kran aufgestellt werden. Auf der anderen Seite, im Göckelhof selbst, sei das nicht möglich gewesen, berichtet Manfred Knappe. Bei einer Begehung habe der Marbacher Feuerwehrkommandant Alexander Schroth erklärt, dass dann keine zwei Drehleitern mehr vor dem gegenüberliegenden Mehrfamilienhaus postiert werden könnten. Genau das sei jedoch im Brandfall vonnöten.

Im Zusammenhang mit dem Projekt wurden aber nicht nur feuerwehrspezifische Aspekte unter die Lupe genommen. Vier Meter tiefe Löcher an verschiedenen Stellen im Boden zeugen von Bohrungen, mit denen die Beschaffenheit des Untergrunds analysiert wurde. Die Fundamente sind auch untersucht worden. Der Weg wurde also akribisch bereitet für das neue Fritz-Genkinger-Kunsthaus, das bei seiner für den Sommer anvisierten Eröffnung Kunstfreunde aus nah und fern anlocken soll.