Marbach Spannende Kniffe, die den Alltag einfacher gestalten

In der Altersklasse elf bis 14 Jahren erreichte Leon Schmidberger mit diesem Beitrag den ersten Platz, der mit dem Preisgeld von 2000 Euro versüßt wurde. Es ist das erste Mal, dass das Teilnehmerfeld beim Jugend-Technik-Preis in drei Altersklassen unterteilt wurde. Der Grund: Mit 26 Projekten erfuhr der Wettbewerb so viel Resonanz wie nie zuvor. Da auch viele Lehrer, Eltern und Großeltern der Schüler zur Preisverleihung gekommen waren, mussten weitere Stühle in den voll besetzten Hörsaal der Firma Hainbuch getragen werden. Auch die Treppe im Raum diente vielen als Sitzplatz.

Der bisherige Rekord war vor zwei Jahren mit 18 Projekten aufgestellt worden. Die Mischung aus Mechanik, Elektronik und Informatik, die diesmal gefragt war, kam also gut an. „Es freut uns maßlos, dass so viele Beiträge eingereicht worden sind. Warum dann also nur drei Gewinner küren? Uns ist die Wertschätzung der Ideen wichtig, also haben wir neben den drei Hauptpreisen diesmal vier zweite Preise vergeben“, sagte Gerhard Rall. Für jedes weitere Projekt, das von der Jury nicht zu einem Sieger bestimmt wurde, erhielten die entsprechenden Teilnehmer jeweils 100 Euro.

Der Jury gehörten Hildegard und Sylvia Rall aus der Hainbuch-Geschäftsführung, Marbachs Bürgermeister Jan Trost, Kai Keller als Geschäftsführer der Marbacher Zeitung sowie Sebastian Ivenz aus dem Bereich Forschung und Entwicklung der Firma Hainbuch an. „All die guten Ideen lassen erahnen, wie schwierig es für die Jury war, Gewinner herauszufiltern“, sagte Gerhard Rall, der diesmal kein Jurymitglied war. Er betonte, dass die weiteren Teilnehmer keine Verlierer seien. „Ihr könnt alle stolz darauf sein, was ihr erfunden habt.“

Faszinierend ist es für Gerhard Rall Jahr für Jahr, wie selbstverständlich junge Menschen heutzutage mit Elektronik und Sensoren umgehen würden. „Im ersten Drittel meines Lebens gab es nichtmal den Begriff der Elektronik. Und unsere jüngsten Teilnehmer sind elf Jahre alt – dafür meine Hochachtung.“ Er äußerte den Wunsch, die Teilnehmer auch 2018 beim Jugend-Technik-Preis begrüßen zu dürfen, so wie diesmal sechs „Wiederholungstäter“ dabei waren. Und Rall sprach den Schülern Mut zu: „Mit so viel Neugierde und Fantasie lässt sich der Erfolg gar nicht verhindern.“