Marbach Skurriles Therapieprogramm

o sind wir? Was wollen wir hier? Warum ist es hier so eng? Fragen dieser Art stellen die sechs Gestalten auf der Bühne des Marbacher Schlosskellers. Nun, aus der Sicht des Zuschauers wird rasch klar, was sie wollen: Sie sind da, um zu unterhalten. Eine Unterhaltung der bizarren Art bahnt sich mit der Premiere am Freitagabend an; sie nimmt das Publikum eilfertig mit in verworrene und undurchsichtige Lebensgeheimnisse und die teils neurotischen Szenarien des menschlichen Geistes. Mit dem Grundprinzip: „Fünf Minuten Leben auskotzen dürfen“, bringen es die Mimen schließlich auf den Punkt.

Das Stuttgarter Theater 360 Grad hat sich in Kooperation mit den Darstellern des Vereins „Südlich vom Ochsen“, theatralisch dem Thema Familienaufstellung angenommen. Was den Fundus an schrägen Verhaltensstereotypen und skurrilen Problemmustern betrifft, freilich ein ergiebiges Feld. Pointiert darin herumgestochert hat Alexander Ilic. Sein Text bildet die Grundlage für das Schauspielstück „Aufgestellt!“. Dort treffen sich Fremde, die bei einem Seminar gemeinsam ihre intimsten Probleme gelöst haben wollen.