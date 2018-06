Marbach Skulpturen mit sozialer Aussagekraft

Überraschung präsentierte sich obendrein mit den Kindern der Künstlerin, die das kreative Talent der Mutter geerbt haben, aber andere Wege gehen. Carla Freude zum Beispiel, die der Vernissage viel stimmlichen Glanz beisteuerte und Ed Sheerans „Thinking out loud“ sowie „Wonderful world“ mit beeindruckendem Profil interpretierte. Sohnemann Jonathan Springer war als Orator nach Ulrich Frech an der Reihe. Der stellvertretende Bürgermeister begrüßte für den erkrankten Jan Trost die Gäste und zeigte sich ebenfalls „überrascht von den Skulpturen, die uns Menschen so nahe kommen“. Amüsiert habe Frech die Antwort auf seine Frage, „weshalb die meisten ihrer Schöpfungen weibliche Züge tragen?“ Kurz und knapp habe Claudia Freude geantwortet: „Weil ich eine Frau bin.“