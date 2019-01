Arnegunde Bärlin wandte sich zwecks ihrer Recherche also an den Stadtarchivar Albrecht Gühring: „Und er war auch gleich erfolgreich.“ Bernd Schmid-Kemmner hat sich nämlich 1992 in den Ludwigsburger Geschichtsblättern mit Kriegerdenkmalen im Landkreis beschäftigt. Dort tauchte auch die Marbacher Bronzefigur auf, die am 20. November 1960 errichtet worden ist: „Gestaltung: Hager; Ausführung: ders.“ Gemeint ist dabei Wilhelm Hager, Künstler und Bildhauer aus Karlsbad und später in Illingen wohnhaft. Im Internet fand sich die Bestätigung: Ein Verzeichnis all seiner Auftragsarbeiten erwähnt die Skulptur.