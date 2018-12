Marbach-Siegelhausen Wohnwagenbrand: Mann noch in U-Haft

Marbach-Siegelhausen - Der Mann, der beim Wohnwagenbrand bei Siegelhausen am 29. Oktober eine 15-Jährige in Lebensgefahr gebracht haben soll, sitzt immer noch in Untersuchungshaft. „Die Ermittlungen laufen noch – am Ende wird geprüft, ob es zur Hauptverhandlung kommt“, teilte Bettina Jörg, Erste Staatsanwältin in Heilbronn, an diesem Donnerstag auf Nachfrage unserer Zeitung mit.