Marbach-Siegelhausen Motiv für Wohnwagenbrand unklar

Das Wrack des Autos mit den Resten des Wohnanhängers steht immer noch in dem Waldstück. Um zu verhindern, dass der Brandort Schaulustige anzieht, wird der Abtransport des Wracks in die Wege geleitet. Zuständig ist der Eigentümer. „Das ist der 65-Jährige“, bestätigt Yvonne Schächtele, Sprecherin des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Die Spurensicherung habe ihre Arbeit abgeschlossen. Damit könnte das Wrack abtransportiert werden. Das aber könne der Verhaftete nicht selbst veranlassen. „Wir haben uns deshalb mit dem Landratsamt Ludwigsburg in Verbindung gesetzt“, so Schächtele. Die Behörde ist für den Umweltschutz im Wald zuständig.