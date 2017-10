Marbach „Sie sind’s scho wieder, Herr Ölöfele!“

Wer aufmerksam zuhört, erfährt vielleicht noch mehr über die schwäbische Seele. Smalltalk dreht sich hier vor allem ums „Schaffe“, setzt sich bald als Eindruck fest. Wen wundert es in einer Region, die große Stücke darauf hält, auch nach Feierabend anzupacken, zu tun, zu machen. Da ist Yakup Elevli ganz Schwabe. Erstmals hat der Anwendungstechniker Ende der 1990er-Jahre in seiner Freizeit das Ständle im Stadion am Leiselstein geschmissen, Würste am Grill gedreht, Bier gezapft, für alle ein Lächeln und ein freundliches Wort übrig gehabt. Heute ist er wirtschaftlicher Leiter beim FC Marbach.

Als 14-Jähriger war ihm nach allem anderen als einem Lächeln zumute, als er in Marbach ankam. Seine Eltern holten den Teenager in ein für ihn vollkommen fremdes Land. Vater und Mutter waren als Gastarbeiter in den 1960ern hier angekommen. Mehr Unterstützung als die bloße Familienzusammenführung gab es nicht. Yakup musste nicht einmal am neuen Wohnort gemeldet werden nach der Einreise.