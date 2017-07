Nach einem sexuellen Übergriff auf eine 19-Jährige und wegen sexueller Beleidigung ermittelt die Polizei gegen einen 45-Jährigen aus Marbach. Wie die Behörde mitteilt, schwammen die junge Frau und eine 15-jährige Jugendliche am Mittwoch zunächst alleine am Neckarsteg. Gegen 19.30 Uhr näherte sich eine Gruppe von drei Männern. Zwei davon, die etwa im Alter der Mädchen waren, unterhielten sich mit den Beiden. Der dritte, ältere und vermutlich alkoholisierte Mann, mischte sich ein und forderte die Mädchen zu sexuellen Handlungen mit ihm auf. Nachdem er zurückgewiesen wurde, sprang er in den Neckar und zog die Jüngere am Fuß kurz unter Wasser. Die 19-Jährige schwamm sofort zu ihrer Freundin und bemerkte dann, dass sie der Mann zuerst am Po und schließlich zwischen den Beinen betatschte. Hierauf verpasste sie ihm Fußtritte, worauf er das Wasser verließ. Seinen Begleitern gelang es nicht, ihn zu beruhigen. Die zwei Mädchen flüchteten und wandten sich an die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.