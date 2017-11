Marbach - Eine 85-jährige Fußgängerin ist am Dienstag gegen 16.25 Uhr in der Rielingshäuser Straße beim Kaufland in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Sie überquerte bei grüner Ampel den Fußgängerüberweg der Rielingshäuser Straße. Von der Parkdeckausfahrt fuhr zeitgleich eine 77-jährige Opel-Lenkerin, ebenfalls bei grüner Ampel, nach links in den Kreuzungsbereich ein. Bei Regen und Dunkelheit übersah die Fahrerin die Fußgängerin vermutlich und erfasste sie. Die 85-Jährige stürzte und wurde verletzt. Sie wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein Sachschaden an dem Opel entstand nicht. Die Polizei nimmt unter Telefon 0 71 44/90 00 Hinweise entgegen.