Marbach Senioren sollen für Umzug Prämie bekommen

Hendrik Lüdke wunderte sich, dass die Verwaltung den Vorschlag abblocken wollte. Es gebe doch kein Risiko, meinte der Puls-Mann. Geld fließe schließlich nur im Erfolgsfall. Barbara Eßlinger von den Grünen zeigte sich ebenfalls irritiert über die Haltung der Rathausspitze. „Wir gehen immer davon aus, dass wir neuen Wohnraum brauchen. Ich kann Wohnraum aber auch einfach tauschen“, erklärte sie.

Jan Trost wandte ein, dass für das Modell genaue Kriterien benötigt würden. Was passiere, wenn jemand in ein Altenheim umziehe?, fragte der Bürgermeister rhetorisch. Solle derjenige dann auch in den Genuss des Bonus kommen? „Das müsste man ein bisschen entwickeln“, machte auch Martin Mistele von den Freien Wählern keinen Hehl daraus, dass man über das exakte Prozedere noch diskutieren müsse. Grundsätzlich halte er das Ganze aber für einen überlegenswerten Ansatz. Jürgen Schmiedel von der SPD plädierte dafür, im Verwaltungsausschuss eine Lösung mit verbindlichen Richtlinien zur Abstimmung vorzulegen. Ein Vorschlag, mit dem am Ende alle leben konnten. Der Antrag von Puls wurde im Grundsatz bei zwei Enthaltungen abgesegnet.

Damit dürfte Marbach landesweit zu den Vorreitern gehören. Gerhard Heim hat jedenfalls bislang keine Kommune ausfindig machen können, die die Bonuszahlung bereits eingeführt hätte, wie er auf Nachfrage sagt. „Uns ist bisher nicht bekannt, dass Kommunen eine Umzugsprämie für Senioren als Anreiz bezahlen“, sagt auch Iris Bohlen, Leiterin des Präsidentenbüros des Gemeindetags Baden-Württemberg. Mindestens eine gibt es aber doch. In Lörrach setzt die städtische Wohnbau auf dieses Instrument, berichtet Christiane Conzen, Referentin für Medien- und Öffentlichkeitsarbeit beim Deutschen Städtetag Baden-Württemberg. „Das ist ein gutes Instrument, um große Wohnungen frei zu machen“, ergänzt Gudrun Heute-Bluhm, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Städtetags und ehemalige Oberbürgermeisterin von Lörrach.

Falk Dieter Widmaier vom Landesseniorenrat bricht ebenfalls eine Lanze für die Prämie – auch wenn es aus seinem Verein vor einigen Jahren noch kritische Stimmen zu dem Thema gab. „Es ist gut, wenn sich jemand zu einem Umzug durchringen kann“, erklärt Widmaier. Die Pflege des Gartens oder das Inschusshalten des Hauses könnten mit der Zeit zum Problem werden. Der Schorndorfer rät aber davon ab, zu große Abstriche zu machen und als Paar in eine Zwei-Zimmer-Wohnung zu ziehen. Vor allem, wenn einer der Partner pflegebedürftig werde, sei es sinnvoll, einen zusätzlichen Raum zur Verfügung zu haben. „Wenn man umzieht, sollte man das auch rechtzeitig machen“, betont der Wohnbeauftragte des Landesseniorenrats. Je älter ein Mensch werde, umso schwerer sei es, die gewohnte Umgebung zu verlassen.

Aufmerksam verfolgt man auch bei der Stadt Ludwigsburg die aktuelle Entwicklung in der Schillerstadt. „Der Beschluss in Marbach ist eine interessante Idee, die wir gerne beobachten“, sagt Pressesprecher Peter Spear. Allerdings sei derzeit nicht daran gedacht, dem Beispiel zu folgen. „Aus unserer Beratungsarbeit wissen wir, dass die meisten älteren Menschen in ihrer Umgebung bleiben wollen. Oft ist eine Beratung zur Wohnungsanpassung wichtiger, also eine seniorengerechte Umgestaltung der Wohnung“, erklärt er. Eine Prämie würde in vielen Fällen den Wechsel einer Wohnung nicht beschleunigen, sondern könnte vielmehr zu einem nicht gewünschten Mitnahmeeffekt führen.