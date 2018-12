Marbach Sechs Kartons und ein Kopf voller Ideen

Was nehmen Sie aus Marbach sonst noch mit?

Die Zeit am DLA war für mich ein entscheidender Lebensabschnitt. Ich habe hier in zwölf Jahren unglaublich viel gelernt, über das Ausstellen, das Forschen, das Bewahren, das Denken – vor allem aber über die Literatur selbst. Ihre Kraft, Imaginationen zu erzeugen, hat mich schon während meines Studiums gereizt und beschäftigt, ihre materiellen Erscheinungsformen, ihre Ursprünge und ihren Wirkraum zu erkunden, hat mich das DLA gelehrt. Ich habe hier meine Themen gefunden, die mich auch weiterhin beschäftigen werden, allen voran das Verhältnis von Literatur und Fotografie, Text und Bild. Darüber hinaus bin ich auf der Schillerhöhe wunderbaren Menschen begegnet, nehme viele wichtige Kontakte und Freundschaften mit.

Einige Monate haben Sie an beiden Arbeitsstellen gleichzeitig geschafft. Sind Sie froh, dass der Spagat nun ein Ende hat?

Es war die schöne Gelegenheit für mich, die eine Arbeit zu einem guten Abschluss zu bringen, beispielsweise die Thomas Mann-Ausstellung noch zu eröffnen, und gleichzeitig schon umfassende Einblick in das neue Aufgabengebiet zu gewinnen. So darf ich etwa schon Teil haben an den intensiven Vorbereitungen für die künftige Venedig Biennale. Ich bin dankbar, dass beide Institutionen diese Lösung befürwortet haben. Die letzten Monate waren sehr inspirierend. Aber natürlich freue ich mich, wenn ich mich ab Januar wieder auf eine Aufgabe konzentrieren kann.

Gehen Sie mit dem berühmten lachenden und weinenden Auge?

Auf jeden Fall. Es war ein Traum, gemeinsam mit dem Museumsteam und dank der Expertise der Kollegen aus Archiv und Bibliothek die Ausstellungen der letzten beiden Jahre auf die Beine zu stellen. Und jedes Mal wieder ein erhebendes Gefühl, wenn gerade zur Ausstellungseröffnung hin so viele helfende Hände ineinander griffen. Nach diesen Erfahrungen freue ich mich jetzt sehr auf das Team am ifa. Dort bin ich bereits mit einer enormen Herzlichkeit und Offenheit empfangen worden.

Was hätten Sie in Marbach in Ihrer Zeit gerne noch geändert?

Es gab noch so einige unverwirklichte Ideen, für deren Umsetzung die Zeit nicht gereicht hat, etwa ein Wegeleitsystem für die Museen. Aber ich bin mir sicher, dass es hierzu auch in Zukunft viele Ideen geben wird.

Was werden Sie auf keinen Fall vermissen?

Mein tägliches Pendeln mit dem Auto zwischen Marbach und Ludwigsburg. Ich freue mich, dass ich nun wieder mehr mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein kann.

Werden Sie von Ihrer neuen Stelle aus mehr Menschen erreichen als vom DLA aus?

Der Radius, in dem ich mich jetzt bewegen werde, wird sicherlich größer, allein weil das ifa mit den beiden Standorten Stuttgart und Berlin arbeitet und im Jahr über 50 Tourneeausstellungen in die ganze Welt entsendet und über 100 internationale Kunst- und Ausstellungsprojekte fördert. Aber auch im DLA lag der Fokus in den letzten Jahren auf einer Internationalisierung, wie man beispielsweise am Programm der „Global Archives“ oder unseren Ausstellungskooperationen sehen kann. Die Perspektiven auf Rilkes Verhältnis zu Russland, Becketts Liebe zu Deutschland oder Thomas Manns Exil in Amerika wären ohne internationale Zusammenarbeit nicht denkbar gewesen.

Bei Ihrer Arbeit am Institut für Auslandsbeziehungen spielt auch die aktuelle Politik eine wichtige Rolle. Dann ist es jetzt wohl vorbei mit dem ungestörten wissenschaftlichen Arbeiten . . .

Oh nein, das hoffe ich nicht. Ich freue mich darauf, die Politik auch am ifa aus der Perspektive der Kunst betrachten zu können, und umgekehrt die Kunst aus der Perspektive der Politik. Gibt es einen schöneren und inspirierenderen Aufgabenbereich als den Austausch der Kulturen über die Kunst? Für mich schließt das alle Künste ein, also zum Beispiel auch die Literatur, und ich verstehe meine zukünftige Tätigkeit für das ifa als Auftrag, mit unseren Ausstellungen im Inland und in der Welt Orte der Begegnung und des Gesprächs zu schaffen. Denk- und Diskussionsorte, an denen auch Politik und Wissenschaft zusammenwirken.

Ulrich Raulff, Direktor des DLA, wechselt ebenfalls zum ifa, als Präsident. Wird es Berührungspunkte geben?

Ganz bestimmt. Ich hoffe auch weiterhin auf einen Ideenaustausch, wie er mir hier in Marbach so wichtig war. Mir fallen Abschied und Neuanfang leichter, weil wir den gleichen Weg beschreiten.

Was geben Sie Ihrer Vorgängerin Heike Gfrereis, die nach zweijährige Auszeit ihre Stelle wieder antritt, mit auf den Weg?

Alles Gute für ihren Neustart!

Werden wir wieder von Ihnen hören?

Natürlich. Ich bleibe dem DLA als Forscherin und Ausstellungsbesucherin erhalten - und melde mich gerne in Zukunft auch zu Fragen der auswärtigen Kulturpolitik und ihrer inneren Antriebskraft, der Kunst, zu Wort.