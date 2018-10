Marbach - Kurz nach 20 Uhr hat es in Marbach am Ortsausgang in Richtung Erdmannhausen einen schweren Unfall gegeben. Eine Fahrerin wollte wohl wenden und hat dabei ein Krad übersehen. Der Krad-Fahrer wurde nach ersten Informationen schwer verletzt. Eine Pressemitteilung der Polizei wird es am Donnerstagvormittag geben.