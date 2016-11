Marbach Schwäbische Boygroup mit Humor

Benny Banano spielt den Kontrabass auch mal im Liegen, muss von der Tuba zur Trompete die „Gosch“ mit dem 19er-Schlüssel umstellen und kann sogar fankophil bruddeln, weil er mal die Bedienungsanleitung seines französischen Autos – nicht die der Freundin – gelesen hat. Michael „Flex“ Flechsler ist der einzige naturblonde in der Riege der silbergrauen Herren, trommelt alles vom Schlagzeug bis zum Waschbrett und spielt allerlei Gitarren. Zur Not macht Flex auch noch die Nebelmaschine mit der Kippe ohne Filter aus der Zeit, „als mer noch henne rauche derft het“. „Du hasch Henne graucht?“, fragt da Manfred „Manne“ Arold, der Posaune, Klavier, Tuba, Akkordeon, Gitarre, Schlagzeug und vieles mehr spielt. Das Geplänkel zwischen den Songs gehört dazu, und wirkt zumindest in Teilen nicht einstudiert.

Bleibt noch Marcel „Selle“ Hafner, der aus der Runde noch am ehesten Schwiegersohn-tauglich wirkt. Aber das „harte Leben als schwäbischer Rock’n’Roller“ hat Spuren hinterlassen, so ganz jung und frisch seien sie alle nicht mehr.

Umso schöner, dass die Hausband der Mäulesmühle, bekannt mit „Hannes & der Bürgermeister“, auf ihrer Welttour auch in die Schillerstadt gefunden hat. „Irgendwann komm’sch halt au mal nach Marbach, wenn de scho in Upfingen und Saichhause und weiß wo no älles warsch.“ Und der Kalauer musste auch sein: „Wo sind jetz au die Gäul?“

Das Publikum, rund 300 Fans haben sich in der Stadthalle eingefunden, ist jedenfalls mehrheitlich begeistert von den Songs, die durchaus auch eine Botschaft transportieren können wie „Mensch, leb emol, s’isch später als du denksch!“ oder auch das tiefgründige Linsengericht: „En onsrer Gegend gibt’s an alda Brauch, ma braucht blos Lensa ond an grauchta Bauch, a Hand voll Mehl, Schmalz, Essig, gscheide Oier - des gibt was guats, ond isch au gar net deier.“ Da lacht des Schwaben Herz, zumal vor der Pause noch kostenlos Vesperbrote ins Publikum geworfen werden. „Ä paar Bier wärn au ned schlecht!“, ruft Manne noch nach hinten, und der Wunsch wird prompt erfüllt.

Nach der Pause geht’s dann munter weiter mit besinnlichen Liedern wie „s gibt halt koi Wirtshaus im Flegga mehr“ oder „Was mr ned älles sott.“ Flex hat sich eine Weisheit seines Vaters zu Eigen gemacht, um dem täglichen Gehetze zu entkommen: „Heut nemma – und morge ned glei!“

Die „Biene Maja“ mit Original Willi-Einlage und Cover-Versionen von „Guantanamera“ oder „Smooth Operator“ mit jeweils nicht ganz jugendfreien Texten zeigen, dass die vier Jungs von der Alb musikalisch eine Menge drauf haben. Der muntere Instrumententausch wird beim ekstatischen Finale geradezu zelebriert.

„Gautsche und Jauchze“ ist aber auch erlaubt, schließlich ist es ja „Hausmusik“, was „Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle“ präsentiert. Die heimelige Deko mit Wohnzimmerlampe lässt auch Nämliches vermuten. Allerdings gibt es meist die skrupellose Variante der Hausmusik, und da muss man von der Schwäbischen Boygroup auch Sinnfreies wie der „Kung-Fu-Feigling“ akzeptieren, der mit Größe und Können von Manne Arold aber zugegebenermaßen sehr überzeugend vorgetragen wird.

Bei allem derbem Witz wird klar, dass „ä Freind, ä guater Freind“ des „beschte auf der Welt isch“. „Und wenn ihr koine Freind habt, dann braucht ihr euch bloß en Ohänger kaufe“, gibt Benny dem Publikum noch als Lebensweisheit mit auf den Weg.