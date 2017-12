Marbach Schwacher Lichterglanz in der Marktstraße

Marbach - Der Weihnachtsbaum in Rielingshausen gab lange Zeit ein eher trauriges Bild ab – bis die Stadt vor zwei Jahren in die Beleuchtung investierte. Seitdem ist die Diskussion im Ortschaftsrat um den zu spärlichen Lichterglanz verebbt. Dafür ist sie nun in Marbach aufgeflammt. Entfacht hat sie Ernst Morlock von der SPD im Ausschuss für Umwelt und Technik.