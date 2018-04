Absprachen mit der Stadt und dem Landratsamt haben als Vorgabe für diese Baustelle vorgesehen, dass die Arbeiten in den Ferien erfolgen, weil dann weniger Verkehr an dieser Stelle herrsche. Auch Schilder hätten frühzeitig auf die geplante Baustelle hinweisen müssen. Dass in dieser Zeit die Fußgängerampel bei der Ziegelstraße außer Betrieb genommen wurde, habe daran gelegen, dass diese nicht mit der temporären Lichtanlage bei der Baustelle habe kommunizieren können und dadurch viel Rückstau erwartet worden sei. „Aus diesem Grund wurde eine temporäre Fußgängerampel direkt an der Baustelle eingerichtet.“