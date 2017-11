Marbach Schultes: Asylheim blockiert Stadt-Entwicklung nicht

Dennoch gibt es gegen das Votum des Gemeinderats auch Gegenwind, und zwar nicht nur aus städtebaulichen Gründen. Der Wirt der benachbarten FC-Klause macht per Anruf in der Redaktion deutlich, dass er sich gegen das Projekt ausspricht. Ein Flüchtlingsheim an dieser Stelle wirke sich negativ aufs Geschäft aus, sagt er.

Jan Trost kennt solche Vorbehalte. Keiner sei im Grunde erfreut, wenn in seiner Nachbarschaft ein Flüchtlingsheim realisiert werde. Das habe man in Rielingshausen, beim Art-Hotel und bei der Unterkunft in der Heckenstraße ebenfalls beobachten können. Man befinde sich auch im Austausch mit dem Vorstand des FC, erklärt Jan Trost. „Aber irgendwo müssen wir die Menschen ja unterbringen“, sagt der Bürgermeister, den das Thema auch in der heutigen Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik beschäftigen wird.

In dem Gremium wird nochmals über das geplante Heim auf der Rollschuhbahn beraten. So wird es unter anderem um die Geschossigkeit gehen. Die SPD hatte angeregt, eines der beiden Häuser nur mit zwei, statt wie vorgesehen mit drei Ebenen zu planen, damit die Terrasse der FC-Klause nicht beschattet wird. Eine Untersuchung hat aber nun ergeben, dass es in den Sommermonaten weder bei zwei noch bei drei Geschossen zu Beeinträchtigungen kommt. Deshalb schlägt die Verwaltung auch weiter vor, auf drei Ebenen zu setzen. Andernfalls müsste sich die Stadt überlegen, wo die wegfallenden Plätze bereitgestellt werden könnten. Ausgerichtet sind die beiden Gebäudetrakte auf 96 Personen. Die Kosten werden auf 3,26 Millionen Euro geschätzt.