Marbach Schülern und Ausbildern bietet sich Chance

Entsprechend dichtes Gedränge herrschte in der Aula des Bildungszentrums. Ausgestattet mit Steckbriefen, mit denen sie Informationen über Firmen und Berufe sammeln konnten, flanierten die Neunt- und Zehntklässler von Stand zu Stand. „Das ist für uns eine große Chance“, meinte der 15-jährige Kerem Tak, der gerne in Richtung Handwerk gehen möchte, vorzugsweise als Elektriker. „In diesem Bereich höre ich mich deshalb um.“ Wie Kerem, glichen viele Schüler ihre eigenen Vorstellungen von einem Beruf mit jenen der Ausbildungsbetriebe ab.

Bereits zum zehnten Mal fand die Ausbildungsmesse statt, die vom Stadtmarketingverein Schillerstadt Marbach (SSM) in Zusammenarbeit mit den Schulen organisiert wird. „Es ist wichtig, dass wir die Schüler da abholen, wo sie sind: direkt an der Schule. Eine gute Ausbildung öffnet den Jugendlichen Tür und Tor“, sagt Simon Wurm, Vorsitzender des Stadtmarketingvereins und zum zweiten Mal Hauptorganisator der Messe. Der Treffpunkt Ausbildung sei inzwischen eine feste Institution, was zeige, wie wichtig dem SSM die Themen Bildung und Ausbildung seien, so Simon Wurm weiter.