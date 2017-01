Marbach Schülercombo hat den Swing im Blut

Der Workshop war bereits der zweite, von dem die Nachwuchsmusiker dank eines Sponsorings profitieren konnten. Und das hörte man beim Auftritt. Glasklarer Sound, auch schwierige Passagen mühelos gemeistert – die Bigband hat eindeutig den Swing im Blut. Auch ihrem Leiter Jörg Cronauer hörte man am Ende des Konzerts den Stolz auf die Schüler an: „Ihr seid Spitze, wirklich, eine großartige Leistung von euch!“ Schon der erste Workshop habe bei den jungen Musikern „eine regelrechte Übermotivation“ ausgelöst – so nach dem Motto: Das will ich auch können. Ein hohes Ziel, wenn man weiß, dass etwa Joo Kraus, der eine der Workshop-Gruppen geleitet hat, Echo-Preisträger und einer der wenigen deutschen Trompeter ist, die es auch international zu Ansehen gebracht haben. Und dass seine Kollegen wie etwa Martin Schrack oder Markus Harm ihm in nichts nachstehen.

Der große Ehrgeiz der Schülerband zeigte sich darin, dass drei davon – Maximilian Ermisch, Florian Gross und Daniel Usselmann – beschlossen hatten, den „sehr, sehr, sehr schwierigen Mittelteil“ – O-Ton Cronauer - von „The Chicken“ so lange zu üben, bis sie ihn selber spielen konnten. Beim Jubiläumskonzert anlässlich des 30-jährigen Bestehens im Vorjahr waren an dieser Stelle noch die Profis des Jazz & More Collectives eingesprungen. Und tatsächlich: Das Üben hat sich gelohnt, donnernder Applaus war den drei Jungmusikern sicher. Viel Applaus erhielt auch Madita Bodien, die mit reif klingender Soulstimme etwa den Norah-Jones-Klassiker „Don’t know why“ oder den vielfach gecoverten Hit „Fever“ sang. Doch auch etliche der anderen Schüler hatten Soloeinlagen. Und das, betonte Jörg Cronauer, „alles improvisiert – dafür braucht man ganz schön Mut“.