Marbach - Gleich in der dritten Woche des neuen Schuljahrs verreisten der Schulchor, der Kammerchor, das Orchester und die Bigband des Friedrich-Schiller-Gymnasiums, um sich auf der Burg Rothenfels am Main drei Tage lang für ihre nächsten Auftritte vorzubereiten. Die Chöre sangen im riesigen, ehrwürdigen Rittersaal, das Orchester spielte im Amtshaus und die Bigband probte in der Zehntscheune.

Bei herrlichem Spätsommerwetter bot es sich an, zwischendurch draußen auf dem Burggelände frische Luft zu schnappen, Ball zu spielen oder die Gegend zu erkunden, sofern es das straffe Probenprogramm zuließ. Am zweiten Abend saßen die Teilnehmer rund ums Lagerfeuer und sang zusammen moderne und ältere Lieder. Wer wollte, konnte danach noch im Keller des Amtshauses an lustigen Klopfspielen teilnehmen oder das Tanzbein schwingen.

Auch am dritten Tag wurde kräftig gesungen und musiziert, bevor sich die Schüler, die AG-Leiter Cordula Kaleschke, Jörg Cronauer und Wolfgang Jauch sowie Imke von Krane, Matthias Guthier und Rainer Tetenberg, die die Stimmproben leiteten, zum Gruppenfoto zusammenfanden. Mancher Schüler ist neu in eine der Arbeitsgemeinschaften gekommen und konnte während der drei Tage Anschluss finden.

Gut gelaunt ging es zurück nach Marbach. Im Hinblick auf die nächsten Konzerte sind die Ensembles sicher einen guten Schritt vorangekommen. Die Musik-AGs laden zu folgenden Veranstaltungen ein: Samstag, 22. Oktober, 19 Uhr, Friedenskirche Ludwigsburg, Benefizkonzert mit Judy Bailey; Karten über Easy Ticket. Dienstag, 20. Dezember, 19 Uhr, Katholische Kirche Marbach, Weihnachtskonzert mit Werken von J. Kuhnau, J. S. Bach, und F. Mendelssohn Bartholdy. Mittwoch, 21. Dezember, 19 Uhr, Katholische Kirche Marbach, Weihnachtskonzert (gleiches Programm). Freitag, 20. Januar, Stadthalle Marbach, Bigbandkonzert mit Jazz&More Collective.